Thalhammer: "Ein Sieg wäre eine Vorentscheidung"

Es ist das Schlüsselspiel um den Aufstieg in der Fußball-Europa-League: Mit einem Sieg im heutigen Duell gegen Royal Antwerpen hätte der LASK eine optimale Ausgangsposition, um wie in der Vorsaison im Europacup zu überwintern (Raiffeisen-Arena, 18.55 Uhr, DAZN, Liveticker auf nachrichten.at). "Ein Sieg wäre bereits eine gewisse Vorentscheidung für uns", sagte Trainer Dominik Thalhammer. "Wenn wir hingegen nicht gewinnen sollten, ist trotzdem nichts verloren und wir bleiben in den letzten zwei Runden weiterhin voll im Rennen um die Aufstiegsplätze."

Die Kalkulation des Trainers ist natürlich richtig, obwohl ein Blick auf die Tabelle anderes vermuten lässt. Schließlich liegt der LASK aktuell als Dritter punktgleich mit Tottenham und Antwerpen auf einem Nicht-Aufstiegsplatz.

Das direkte Duell mit Antwerpen, das bei Punktgleichheit über die Reihung entscheidet, würden die Athletiker durch das 1:0 vor drei Wochen in Belgien heute schon mit einem Unentschieden für sich entschieden. Antwerpen müsste den in den verbleibenden Spielen gegen Rasgrad und Tottenham einen Punkt mehr holen als der LASK gegen dieselben Gegner in umgekehrter Reihenfolge, um noch vorbeizuziehen.

Gewinnen die Athletiker heute, sieht es noch besser aus. Antwerpen muss zudem im Gegensatz zum LASK noch auswärts gegen Tottenham antreten. Das macht die Aufgabe gegen den Gruppenfavoriten noch schwieriger, auch wenn Antwerpen das Hinspiel daheim 1:0 gewinnen konnte.

Keine Rechenspielchen

Selbst bei einem Sieg gegen Rasgrad müssten die Belgier zum Abschluss gegen Tottenham mindestens einen Punkt holen. Sollte der LASK seinerseits auch nur einen weiteren Punkt in den letzten zwei Runden holen, dann würde Antwerpen nur ein Sieg in London helfen. Auf diese Rechenspielchen will sich Thalhammer aber sowieso nicht einlassen. "An einem guten Tag können wir auch daheim gegen Tottenham punkten."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport h.bartl@nachrichten.at