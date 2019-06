Tetteh wird weiter für den LASK Tore schießen

Heute Nachmittag beginnt für den LASK mit den sportmedizinischen Tests im Olympia-Stützpunkt auf der Linzer Gugl der Start in die Europacupsaison.

Morgen findet dann in Pasching die erste Trainingseinheit auf dem Feld unter Neo-Trainer Valérien Ismaël statt. Gestern konnte der Verbleib von Samuel Tetteh bei den Schwarz-Weißen gesichert werden. Der 22-jährige Ghanaer hat seinen Leihvertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Kommende Saison besitzt der LASK eine Kaufoption zum Fixerwerb. Mit Valentino Müller (Altach) und David Schnegg (FC Liefering) gab es in der kurzen Sommerpause zwei Zugänge, João Victor hat den Klub in Richtung Wolfsburg verlassen.

