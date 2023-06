Termin für den ersten Ernstfall beim LASK im Cup fixiert

LASK-Zugang Jörg Siebenhandl stieg vor einem Jahr in der ersten Cup-Runde mit Sturm Graz in Röthis locker auf.

Der LASK kickt die neue Saison am 21. Juli an: An diesem Freitag findet das Erstrundenspiel im ÖFB-Cup in Röthis statt. Ankick auf dem "Sportplatz an der Ratz" ist um 18 Uhr, die Partie wird auf ORF Sport+ live übertragen.

Der Gegner ist ein gutes Omen: Vergangene Saison waren die Vorarlberger die erste Hürde für den späteren Cupsieger Sturm Graz. In der 1. Runde gewannen die Steirer in Vorarlberg mit 6:0 - mit dabei war Jörg Siebenhandl, der zum LASK wechselte.

Eine Woche nach dem ersten Pflichtspielauftritt unter Trainer Thomas Sageder eröffnet der LASK die 50. Bundesliga-Saison mit dem Heimspiel gegen Rapid (20.30 Uhr).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.