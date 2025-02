Termin für das Cup-Halbfinale des LASK steht fest

Die zwei Halbfinalspiele im ÖFB-Cup finden am 2. April statt. Das Heimspiel des LASK gegen Wolfsberg wird um 18.15 Uhr angepfiffen, um 20.30 Uhr folgte die Partie zwischen Austria Wien und Hartberg. Beide Spiele werden live auf ORF 1 übertragen. Das Finale findet am 1. Mai in Klagenfurt statt.

Im Herbst gewann Wolfsberg beide Bundesliga-Duelle: Das 5:1 in Linz war das letzte Spiel unter Trainer Thomas Darazs, mit Nachfolger Markus Schopp verlor der LASK in Kärnten 1:2. „Wenn man im Halbfinale steht, möchte man natürlich unbedingt ins Endspiel einziehen. Wir werden alles dafür unternehmen, um dieses große Ziel zu erreichen, wissend, dass uns der WAC alles abverlangen wird und wir erneut an unsere Grenzen gehen müssen", sagte Schopp nach der Auslosung.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zum Thema LASK ÖFB-Cup: Der Halbfinalgegner des LASK steht fest WIEN. Am 1., 2. oder 3. April geht es um den Einzug in das Cup-Endspiel am 1. Mai in Klagenfurt. ÖFB-Cup: Der Halbfinalgegner des LASK steht fest

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.