Sturm Graz verblasen: Ljubic hat mit dem LASK seinen Ex-Klub im Visier

Sechs Partien in Folge war Ljubic über die gesamte Spielzeit am Ball.

Im vergangenen Sommer wechselte Ivan Ljubic ablösefrei von Sturm Graz zum LASK. So richtig angekommen ist der 27-jährige Wiener vor einem Monat. Der Mittelfeldspieler nutzte seine Chance, welche ihm die Verletzung von Konkurrent Branko Jovicic eröffnete, und sammelte einige Argumente, dass er seinen Stammplatz auch nach dessen Rückkehr behält. Im Heimspiel am Sonntag gegen seinen Ex-Klub Sturm (17 Uhr), der an der Tabellenspitze thront, sollen weitere dazukommen. Ljubic über...