"Sturm, Austria – und dann kommen gleich wir"

Vielleicht sind der Humor und die Ironie von LASK-Trainer Markus Schopp genau die richtige Medizin nach der so bitteren 1:2-Niederlage nach langer Führung und trotz Unterzahl über 83 Minuten in der UEFA Conference League gegen Borac Banja Luka. Bis zum Spiel am Sonntag (Raiffeisen-Arena, 17 Uhr) gegen die Wiener Austria bleibt kaum Zeit, um den Frust von der Europacup-Reise nach Bosnien abzuschütteln. "Ab und zu glaube ich, dass ich spanisch spreche", antwortete der Trainer bei der vom LASK