Sie sind langjährige Weggefährten im österreichischen Fußball – morgen müssen sie einander weh tun: Wenn der LASK mit Trainer Dietmar Kühbauer in Pasching Andreas Herzogs Admira empfängt, dann zählt für beide nur der Sieg. 32 Mal spielten die beiden Seite an Seite für Österreichs Nationalteam, sie feierten gemeinsam die Qualifikation für die WM 1998 und kickten bei der Endrunde in Frankreich. Morgen könnte der eine den anderen trösten müssen: Gewinnt Kühbauer, könnte das den Abstieg für