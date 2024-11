Stefan Savic: Ein Gegner des LASK, der an eine ganz andere Zeit erinnert

Jetzt oder nie – so lautet das Motto des LASK vor dem Conference-League-Auswärtsspiel am Donnerstag (18.45 Uhr, Servus TV) in Banja Luka. Gegen den Dritten der bosnischen Liga muss wohl der erste Sieg her, um im Aufstiegsrennen in der Spur zu bleiben. Aktuell fehlt zwar nur ein Punkt auf den dafür notwendigen 24. Tabellenplatz. Allerdings wartet danach mit dem AC Fiorentina der schwierigste Gegner auswärts.