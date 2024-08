Steaua Bukarest, der LASK und 31 Jahre Wartezeit

Es ist schon ein besonderer Zufall: Da trifft der LASK – in seiner 108-jährigen Europacupgeschichte im Vergleich zu anderen Traditionsvereinen von Rapid bis Salzburg ohnehin nicht mit Europacupspielen gesät – morgen im Europa-League-Play-off ausgerechnet auf Steaua Bukarest (19 Uhr, ORF eins live). In einem Zeitraum von 31 Jahren war das Duell gegen den rumänischen Serienmeister (0:2 in Bukarest, 2:3 in Linz) der einzige internationale Auftritt des LASK.