Spielplan ist fix: An diesem Tag spielt der LASK gegen Liverpool

Die Linzer Fans dürfen sich freuen, denn bereits das erste Spiel wird das absolute Highlight werden. Am 21. September um 18:45 soll der LASK laut Uefa-Infos zuhause gegen Liverpool spielen. Danach müssen die Schwarz-Weißen zweimal auswärts ran. Am 9. November und am 14. Dezember steigen die beiden weiteren Heimspiele gegen Union St. Gilloise und Toulouse.

Spieltermine:

21. September: LASK - Liverpool

5. Oktober: Toulouse - LASK

26. Oktober: Union St. Gilloise - LASK

9. November: LASK - Union St. Gilloise

30. November: Liverpool - LASK

14. Dezember: LASK - Toulouse

