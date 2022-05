So sehen die neuen LASK-Trikots aus

Am Heimtrikot feiern die klassischen Streifen ein Comeback, während die Auswärtsdress – auf den ersten Blick – zur Gänze in edlem Schwarz gehalten ist. Doch auch hier zieht sich das Streifendesign in Form zweier unterschiedlicher Schwarzschattierungen durch. Komplettiert werden die Dressen mit der Integration der LASK-Trikotsponsoren.

Am Heimtrikot feiern die klassischen Streifen ein Comeback.

Ab 2. Juni erhältlich

Die neue LASK-Dress ist schon bald für Fans erhältlich: Das Heimtrikot gibt’s ab Donnerstag, den 2. Juni im Onlineshop unter shop.lask.at, im HYPO LASK Corner an der Mozartkreuzung sowie in der LASK-Geschäftsstelle in Pasching. Der Verkaufsstart des Auswärtstrikots wird in den kommenden Wochen erfolgen.