"LASK schockte die Reds": So sahen englische Medien den Auftritt der Athletiker

Auch wenn der LASK in der ausverkauften Oberösterreich-Arena gegen den 19-fachen englischen Fußball-Meister FC Liverpool zum Auftakt der Europa League mit 1:3 das Nachsehen hatte, hinterließen die Schwarz-Weißen in der englischen Medienlandschaft einen bleibenden Eindruck.

"Ein überraschend selbstbewusster LASK schockte die ,Reds‘ in der ersten Halbzeit", schrieb etwa der Daily Mirror. "Liverpool wurde vom LASK in der ersten Halbzeit auf Distanz gehalten und nahm drei Punkte nach einem wenig beeindruckenden Auftritt mit, bei dem man von Fleckers Führungstreffer verblüfft war", urteilte BBC Sport.

"Für dem LASK war es ein Endspiel. Liverpool hofft, dass es der erste Schritt in Richtung Europa-League-Finale in Dublin war", war im Liverpool Echo zu lesen. "Der LASK war hochmotiviert und ging durch Florian Fleckers brillantes Tor in Führung. Die Mannschaft von Jürgen Klopp lernte, dass der Weg zum angestrebten Europa-League-Titel hart wird", befand The Independent.

"Der LASK war stark, gut vorbereitet und nützte Liverpools Schwächen. Liverpool übernahm mit zwei Toren innerhalb von sieben Minuten das Kommando", stand in der Daily Mail.

Auch das deutsche Fachmagazin "Kicker" fand lobende Worte für die Athletiker: "Der LASK hat Liverpool gefordert, sich aber nicht für einen couragierten Auftritt belohnt."

