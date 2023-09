 So laufen die 28 Stunden Aufenthalt des FC Liverpool beim LASK ab

Noch ist zumindest offiziell alles streng geheim. Und doch zeichnet sich langsam, aber sicher ab, wie der FC Liverpool sein Gastspiel in Linz am kommenden Mittwoch anlegt – nämlich kurz und schmerzlos. Rund 28 Stunden liegen zwischen der am Mittwoch um 19 Uhr geplanten Landung in Linz und dem am Donnerstag um 22.30 Uhr avisierten Rückflug. Die OÖN haben die wichtigsten Informationen zu Ankunftszeiten, Training und Hotel.