Turbulent wie schon lange nicht mehr ging es beim LASK in den letzten Stunden des Sommer-Transferfensters zu. Bereits am Samstag hatten die OÖN berichtet, dass das Interesse des deutschen Bundesligisten Arminia Bielefeld an LASK-Spieler Andres Andrade viel mehr als nur eines der vielen Gerüchte dieses Transfersommers gewesen war.