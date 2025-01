So kommt man zu Karten für das Linzer Derby 

Am 9. Februar trifft der LASK (Philipp Ziereis) auf Blau Weiß Linz (Ronivaldo)

Drei Mal sind der LASK und der FC Blau Weiß Linz bis jetzt in der Fußball-Bundesliga aufeinander getroffen. Der 2:0-Sieg bei der Premiere in der Linzer Raiffeisen-Arena war der bislang einzige Erfolg der Schwarz-Weißen. Ob dies auch nach dem Linzer Derby in einem knappen Monat der Fall sein wird?

Am Mittwoch beginnt ab 11 Uhr der freie Verkauf im LASK-Fanshop in der Raiffeisen-Arena (Helmut-Köglberger-Platz) sowie online unter www.lask.at. Rund 11.000 Tickets sind durch Abo beziehungsweise Abonnenten-Vorkaufsrecht bereits vergeben. Einzel-Tickets für dieses Spiel gibt es ab 25 Euro (Vollpreis Stehplatz) und 35 Euro (Vollpreis Sitzplatz).

Auch für das Cupspiel am 2. Februar gegen Salzburg startet der Vorverkauf am Mittwoch um 11 Uhr. Abos für alle Frühjahrs-Heimspiele gibt es ab 105 Euro (Vollpreis, Stehplatz, ohne Cup-Partien)

