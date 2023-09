So kommt man an LASK-Karten gegen Liverpool

Es wird drei Verkaufsphasen geben, in denen ausschließlich Dreier-Abos zu haben sein werden. Und so sehen die Dreier-Phasen aus.

Phase 1: LASKler Abos und Abo Plus vom 4. bis 8. September (jeweils 19.08 Uhr): Die erste Phase ist jenen LASK-Fans gewidmet, die sich beim Kauf ihres Abos gleich fix die Europacupspiele ? unabhängig vom Gegner ? bereits automatisch mitgekauft haben ? oder sich durch den erhöhten Preis des Plus-Abos ein Vorverkaufsrecht für den Europacup gesichert haben (das ist zum Beispiel beim Plus-Abo für Familien so.) Sie dürfen im ersten Fenster zusätzliche Dreier-Abos für sich aber auch Dritte kaufen. Ein Limit gibt es hier nicht.

Phase 2: LASKler Pur Abonnenten, 8. September 20 Uhr bis Montag, 11. September, 19.08 Uhr: Die günstigste Kategorie der LASK-Abos wurde billiger, dafür aber ohne Vorkaufsrecht für Europacuptickets abgeschlossen. Dennoch wird auch diese Gruppe nach Möglichkeit bevorzugt behandelt. Allerdings unter der Voraussetzung, dass nach dem Abschluss der ersten Phase noch Tickets vorhanden sind. Diese Phase läuft vom 8. September bis zum 11. September. Wie viele Karten für die Phase noch zu haben sind, hängt völlig von der ersten Phase ab.

Phase 3: Freier Verkauf, Dienstag, 12. September, 8 Uhr: Erst wenn nach den ersten beiden Phasen für Abonnenten noch Dreier-Abos frei sein sollten, beginnt der freie Verkauf der Dreier-Abos. Hier sind die Karten zu haben Die Tickets wird es im Online-Shop des LASK und im Hypo Corner auf der Linzer Mozartkreuzung geben. In der Raiffeisen-Arena gibt es erst ab der zweiten Verkaufsphase Karten zu kaufen, weil davor das ÖFB-Länderspiel gegen Moldawien in Linz stattfindet.

LINZ. Die UEFA hat am Samstagvormittag den Spielplan für die Europa League 2023/24 veröffentlicht.

Heruntergerechnet bezahlen die Abo-Pus für das Play-off-Spiel und die drei Heimspiele in der Gruppenphase EUR 35,- und Kinder EUR 17,50 pro Spiel auf der ASK-Tribüne, oder EUR 60,- pro Spiel auf der Schwarz-Weiß-Tribüne. Abonnentinnen und Abonnenten werden dementsprechend für ihre Treue belohnt.

Zusätzliche Tickets für die drei Heimspiele können zum regulären Preis in den oben erklärten Phasen erworben werden.

ASK-Tribüne (Sektoren A, S, K)

- Vollpreis: EUR 140,-

- Ermäßigt: EUR 126,-

- Kind: EUR 70,-

ASK Kurve (Sektoren N1, N11A, N11B, W1, W11A, W11B)

- Vollpreis: EUR 180,-

- Ermäßigt: EUR 162,-

- Kind: EUR 90,-

Schwarz-Weiß-Tribüne (Sektoren N2, N3, N5, N6, O1)

- Vollpreis: EUR 255,-

- Kind: EUR 127,50,-

LASKler (Sektor N14)

- Vollpreis: EUR 425,-

- Kind: EUR 212,50

Familientribüne (Sektoren O2, O12, O3, O13)

- Vollpreis: EUR 200,-

- Kind: EUR 100,-

