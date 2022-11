So bereitet sich der LASK auf das Frühjahr vor

Mit dem dritten Platz im Herbst verschaffte sich der LASK eine gute Ausgangsposition im Rennen um den Einzug in die Meistergruppe der ersten sechs. Nach dem Abschluss gegen Sturm Graz (1:1) begann für die meisten Spieler der erste Winterurlaub - für Torhüter Alexander Schlager eine Woche später, weil er mit dem ÖFB-Team unterwegs war. Noch länger am Ball waren die U21-Teamspieler Nikolas Polster und Gabriel Zirngast sowie der kroatische U21-Teamstürmer Marin Ljubicic. LASK-Ersatztorhüter Tobias Lawal wurde in den Lehrgang der Perspektivspieler unter A-Teamchef Ralf Rangnick eingeladen.

Nach dem ersten Trainingsstart am 28. November bekommen die Spieler noch eine zweite Tranche an Winterurlaub, bevor ab 3. Jänner endgültig Anlauf auf das Frühjahr genommen wird. Das erste Pflichtspiel ist das Cup-Viertelfinale gegen Klagenfurt in der Paschinger Raiffeisen-Arena am 5. Februar, nach zwei Auswärtsspielen in der Bundesliga gegen Altach (12. Februar) und Ried (18. Februar) steigt am 24. Februar die Premiere in der neuen Raiffiesen Die Termine:

Montag, 28. November; Leistungstests

Mittwoch, 30. November: 1. Trainingsstart

Freitag, 2. Dezember, 14 Uhr, Ort offen: LASK – Admira

Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr, NV-Arena: St. Pölten – LASK

Samstag, 13. Dezember, 13 Uhr, Raiffeisen-Arena Pasching: LASK – Bayreuth





Dienstag, 3. Jänner: 2. Trainingsstart

Samstag, 14. Jänner, 14 Uhr, Ort offen: LASK – Vorwärts Steyr

Dienstag, 17. Jänner, 14 Uhr, Ort offen: LASK – Kapfenberg

Donnerstag, 19. Jänner bis Samstag, 28. Jänner: Traininglager in Belek (Testspiele noch offen)



Erste Pflichtspiele: