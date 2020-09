Sky überträgt LASK-Austria frei empfangbar

Das gab der Pay-TV-Sender am Dienstag bekannt. Ebenfalls am Dienstag präsentierte Sky einen bekannten Neuzugang: Ex-Profi Marko Stankovic (u.a. Sturm Graz und Austria Wien) wechselt nach seinem Karriereende die Seiten und wird in der kommenden Bundesliga-Saison als Reporter auf Stimmenfang gehen.

Der LASK darf auf der Gugl vor 6400 Gästen kicken. >> Was es wegen Corona zu beachten gibt

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.