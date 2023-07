Simone Krammer machte den LASK zum Derbysieger

Der Wille steht fürs Werk. Das mit 8000 Euro dotierte 1. Linz-AG-Frauenfußballderby in der Raiffeisen-Arena auf der Gugl bescherte zwar nicht die erhoffte nationale Rekordkulisse von mehr als 3630 Zuschauern, aufgestellt im EM-Play-off 2012 zwischen Österreich und Russland in St. Pölten.2300 rufen aber definitiv nach einer Wiederholung, die es in rund einem Jahr im Hofmann-Personal-Stadion im Donaupark geben wird.