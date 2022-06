Sieben Spieler fehlen beim ersten LASK-Training

Heute um 14 Uhr greift beim LASK Trainer Dietmar Kühbauer an: Nach den Leistungstests beginnt die Arbeit auf dem Trainingsplatz beim Fußball-Bundesligisten. Die Zugänge Philipp Ziereis, Filip Stojkovic, Nemanja Celic und Leihrückkehrer Thomas Sabitzer sind erstmals im LASK-Gewand am Ball, Tobias Anselm, ebenso nach dem Gastspiel in Tirol zurück, steigt nach seinem Kreuzbandriss erst später ein.

Sechs weitere Spieler fehlen: Philipp Wiesinger, Husein Balic, Filip Twardzik und Yannis Letard kurieren Verletzungen aus, Marko Raguz ist erkrankt, Hyun-seok Hong holt seinen Urlaub nach: Er spielte mit der südkoreanischen U23-Nationalmannschaft beim Asia-Cup, am Sonntag war im Viertelfinale gegen Japan Endstation (0:3).

Noch nicht da ist der gesuchte Torjäger. Während Kühbauers Ex-Klub Rapid die Verpflichtung Guido Burgstaller um 500.000 Euro von St. Pauli fixierte, nähert sich der LASK einem Abschluss erst an.

Doppelpass mit Amstetten

Nach dem Rückzug des FC Juniors OÖ aus der 2. Liga spielt der LASK nun den Doppelpass mit Amstetten. Als erstes Zeichen der Kooperation sollen U19-Teamstürmer Dominik Weixelbraun und Sebastian Kapsamer beim Fünften der abgelaufenen Saison Entwicklungsschritte setzen. Srahinja Kerkez unterschrieb bei Trencin.