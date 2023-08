Selbstkritik beim LASK: "Nach dem 2:0 sind wir uns zu sicher gewesen"

Dank an die Fans am Ende. (Gepa)

Es war ein Sieg mit einem Schönheitsfehler. Das wussten auch die LASK-Protagonisten nach dem 2:1-Sieg über Zrinjski Mostar. "Ich glaube, dass wir uns zu sicher waren, deshalb in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel riskiert haben. Wir haben sehr gut angefangen, und dann ein bisschen den Faden verloren. Trotzdem haben wir mit dem Sieg unser Ziel erreicht", zog Kapitän Robert Zulj nach dem Spiel Bilanz – und gab auch die Parole für das Rückspiel aus. "Jetzt müssen wir nächste Woche in Mostar nachlegen, und die positiven Aspekte aus diesem Spiel mitnehmen. Wir haben gezeigt, dass wir gut spielen können, gut im Pressing drinnen sind. Nächste Woche wird es sehr schwierig. Aber das haben wir auch vor dem Spiel gewusst."

Trainer Thomas Sageder: "Ein Gegentor aus einem Standard ärgert mich natürlich immer. In der zweiten Halbzeit haben wir leider die eine oder andere Chance nicht gut ausgespielt. Trotzdem war der Auftritt sehr ordentlich."

