Sechs-Punkte-Spiel für den LASK abseits des Rasens

Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel für den LASK, das am Mittwoch angepfiffen wird – und damit ist nicht die Fußball-Bundesliga-Partie gegen Sturm Graz gemeint. An diesem Stichtag müssen die Athletiker ihren Einspruch gegen den Punkteabzug beim Protestkomitee einreichen.

Es ist praktisch ausgeschlossen, dass die Schwarz-Weißen alle Punkte zurückbekommen, die ihnen der Senat 1 in erster Instanz abgenommen hat. Die Geschichte zeigt, dass das Protestkomitee das Urteil maximal abschwächt – und im Rennen um den zweiten Platz, der zur lukrativen Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen würde, ist jeder Zähler wertvoll. Gestern kämpften die Athletiker nach Druckbeginn dieser Ausgabe in Salzburg um einen Punktezuwachs.

Rapid erneut im Glück

Rapid schlug gestern mit Wolfsberg den nächsten Konkurrenten um den zweiten Platz. Beim 2:1 hatten die Hütteldorfer aber erneut Glück wie beim 1:0 gegen den LASK am vergangenen Mittwoch: Wieder fiel der Siegtreffer in der 87. Minute. War es gegen die Athletiker ein Geschenk von Verteidiger Philipp Wiesinger, half diesmal Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca mit: Das Tor von Maximilian Ullmann hätte nicht zählen dürfen, weil Kelvin Arase im Abseits stand. "Das ist mir völlig egal", sagte der Ex-LASK-Verteidiger. "Das Glück war auf unserer Seite."

Der zweite Platz ist nun abgesichert. Als er vom LASK zu Rapid wechselte, waren die Wiener noch hinterhergelaufen, inzwischen sind sie davongestürmt. Mit Verspätung erfüllte sich also auch sportlich die Ansage des 23-Jährigen, der beim Transfer von einem Aufstieg gesprochen hatte.

Entscheidet das Schiedsgericht?

Den Vorsprung auf den LASK könnte das Protestkomitee verkürzen. Sieben bis zehn Tage wird es dauern, bis es eine Entscheidung trifft. Es scheint, als gäbe es kein realistisches Urteil, mit dem die Linzer zufrieden wären. Mit dem Protestkomitee ist der Instanzenzug innerhalb der Liga abgeschlossen. Den Athletikern bliebe der Gang vor das Ständige Neutrale Schiedsgericht. Ein Urteil würde dieses wohl erst nach dem Ende der Meisterschaft fällen. Und selbst dann wäre ein weiterer Gerichtsweg möglich: der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne (CAS).

In jedem Fall würde dieses eine Entscheidung erst treffen, nachdem der ÖFB die Europacupstarter nominiert hat. Kippt der CAS das Urteil, wäre das nur die Grundlage für eine Schadenersatzklage des LASK gegen die Bundesliga.

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at