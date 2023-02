Schwieriges Los für den LASK im Cup-Halbfinale

Die Hoffnungen auf den ersten Titel seit 58 Jahren bekamen bei der Auslosung des Cup-Halbfinales einen Dämpfer. Der LASK muss auf dem Weg zum Finale in Klagenfurt am 1. Mai auswärts die Hürde Sturm Graz überspringen.

Die Steirer hatten im Viertelfinale auswärts Salzburg nach Elfmeterschießen bezwungen. „Wenn eine Mannschaft Salzburg auswärts ausschaltet, muss man ihr Respekt zollen“, sagte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer über den nunmehrigen Cup-Favoriten.

Auswärtssieg im Bundesliga-Duell

Die Erinnerungen an den jüngsten Auftritt in Graz geben ein wenig Zuversicht: Im Herbst gewann der LASK mit 1:0. Kühbauer: „Wenn du so weit kommst, willst du ins Finale und den Cup gewinnen." Das Halbfinale wird am 4., 5. oder 6. April stattfinden.

Autor Günther Mayrhofer

