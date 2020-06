Schutzmaskenpflicht im Teambus

Bei der heutigen Anreise des LASK zum morgigen Spiel in Wolfsburg sind nur die Abfahrtszeit und das Teamhotel (wenige Autominuten außerhalb von Wolfsberg gelegen) ident mit den Vorgaben, die vor Corona geherrscht haben.

Ansonsten ist heute bereits beim Einsteigen in den Bus alles anders. Die Spieler müssen während der gesamten Fahrt Schutzmasken tragen. Zwischen zwei Spielern muss verpflichtend ein Sitzplatz leer bleiben, um den Mindestabstand einzuhalten.

Sogar Busfahrer Gerhard Gruber wird gleich oft getestet wie jeder einzelne Spieler. Im Teamhotel haben die Schwarz-Weißen unfreiwillig einen besonderen Luxus: Sie sind die einzigen Gäste, weshalb Kontakte mit anderen Personen automatisch minimiert sind.

Auch bei der Essensausgabe wird Mundschutz getragen. Während man normalerweise immer an einem großen Tisch zusammensitzt, sind aktuell nur vier Personen an einem Tisch erlaubt. Am Spieltag wird speziell darauf geachtet, dass die Spieler, die laut Bundesliga-Covid-Präventionsprogramm zur "Roten Gruppe" gehören, nicht mit anderen Personen im Stadion, die den Gruppen "Orange" und "Gelb" angehören und deshalb nicht permanent getestet werden, in Kontakt kommen. (haba)