Schopp gegen Ex-Klub Hartberg: "Es ist kein Spiel wie jedes andere"

Beim 2:1-Sieg des LASK zum Saisonauftakt in Hartberg war Markus Schopp noch auf der anderen Seite.

"Es war keine leichte Entscheidung, zum LASK zu gehen", sagte Markus Schopp. "Ich glaube, dass wir in Hartberg eine richtig spannende Mannschaft zusammengebastelt haben." Heute steht der 50-Jährige als LASK-Trainer dem gegenüber, was er in Hartberg aufgebaut hat (17 Uhr). "Es ist kein Spiel wie jedes andere." Das hat nicht nur mit seiner Vorgeschichte zu tun.