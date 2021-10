Schlager Salzburg - LASK im ÖFB-Cup-Viertelfinale

Titelverteidiger Red Bull Salzburg und der LASK treffen Anfang Februar (4. - 6. 2. 2022) in der Runde der besten acht in Salzburg aufeinander. Am 1. Mai hatte Salzburg das Endspiel 2021 mit 3:0 für sich entschieden und sich den achten Pokal in den jüngsten zehn Saisonen geholt.

Die Auslosung am Sonntag brachte mit SV Ried - Austria Klagenfurt ein weiteres Oberhaus-Duell. Der WAC hat den Wiener Zweitligisten FAC zu Gast. Rapid bekommt es mit dem Sieger aus Blau-Weiß Linz gegen TSV Hartberg zu tun.

Das letzte Achtelfinale wird am Dienstag (18.00 Uhr) ausgetragen, nachdem das Spiel am vergangenen Mittwoch in der 20. Minute beim Stand von 0:0 wegen eines medizinischen Notfalls bei Linz-Stürmer Raphael Dwamena abgebrochen worden.