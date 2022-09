Schlägt der LASK-Schreck wieder zu?

Sabitzer jubelte im Play-off fast entschuldigend – im Wissen, dass er ein paar Wochen später zum LASK zurückkehren wird. Er nahm den Athletikern die letzte Chance, eine schwache Saison zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. In der Vorbereitung wusste er, dass er beim LASK keine Zukunft haben würde, obwohl er für Tirol in der vergangenen Saison in 33 Partien neun Tore erzielte.

Die Athletiker haben mit dem heute gesperrten Marin Ljubicic und Efthymios Koulouris die Mittelstürmerposition neu besetzt. Ein solcher ist Sabitzer allein wegen seiner Statur nicht, ein Flügelstürmer ebenso wenig. In Tirols Spielanlage mit zwei Stürmern passt er hingegen bestens – deswegen wechselte er erneut zu den Tirolern. "Für mich war immer klar, dass Wattens die Einser-Option ist", sagte der Stürmer.