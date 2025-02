Schlägt der LASK bei Rapid zu?

In den Top-Ligen Europas ist die Winter-Transferzeit seit gestern beendet – in Österreich können die Klubs aber noch bis morgen Mitternacht Spieler einkaufen. Auch Fußball-Bundesligist LASK dürfte im Finish dieses Wechselfensters noch einmal zuschlagen: Wie die OÖN erfuhren, sind die Athletiker in konkreten Verhandlungen mit zwei Offensivspielern. Bei einem davon führt die Spur nach Wien: Christoph Lang vom Liga-Rivalen Rapid Wien soll ein heißer Kandidat sein.

Der 23-Jährige war erst vor einem Jahr für eine knappe Million Euro von Sturm Graz zu den Hütteldorfern gewechselt. Im ersten Halbjahr zählte der Steirer noch zum Stammpersonal, seit vergangenem Sommer kommt Lang aber nicht mehr über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.

In Linz will der beschlagene Techniker seiner Karriere neuen Schwung verleihen – und unter welchem Trainer stünden die Chancen dafür besser als unter Markus Schopp: Mit dem 50-Jährigen hatte der Offensivspieler 2023 bei Hartberg seine wohl erfolgreichste Zeit im Oberhaus, traf für die Steirer in 19 Pflichtspielen fünf Mal und bereitete vier Tore vor.

Ried statt Lissabon?

Während der LASK im Transfer-Endspurt also wohl noch zuschlagen wird, ist die Lage beim Stadtrivalen Blau-Weiß Linz sehr ruhig. "Sag niemals nie, aber bei uns wird sich ziemlich sicher nichts mehr tun", sagt Sportchef Christoph Schösswendter.

Zweitligist SV Ried arbeitet indes nach der Verpflichtung von Simon Nußbaumer vom OÖ-Ligisten Mondsee noch am Transfer einer weiteren Aktie für die Zukunft. Wie berichtet sind die Innviertler am finnischen Nachwuchsteamspieler Salem Bouajila interessiert, der sogar das Interesse des portugiesischen Top-Klubs Sporting Lissabon geweckt hat. Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen.

