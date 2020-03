Salzburgs Krise nährt beim LASK die Titel-Hoffnung

Als der LASK vor 24 Tagen das Auswärtsspiel gegen Salzburg bei der Auslosung des Cup-Halbfinales zog, war es noch ein Horrorlos, zumal einander heute die Zweitliga-Klubs Lustenau und Innsbruck um den Einzug in das Finale am 1. Mai in Klagenfurt gegenüberstehen. Seitdem hat sich aber alles verändert: Der LASK stürmte an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga und in das Achtelfinale der Europa League, während in Salzburg vor dem morgigen Cup-Duell (20.45 Uhr, ORF 1) inzwischen Krisenstimmung herrscht.

Der 3:2-Sieg des LASK zum Frühjahrsauftakt der Bundesliga in Salzburg war der Startschuss zum Negativlauf des Meisters. "Der Effekt dieser Niederlage war größer, als ich gedacht habe", sagte Salzburg-Trainer Jesse Marsch. Fünf Pflichtspiele in Serie hat seine Mannschaft nicht gewonnen und dabei 14 Tore kassiert. Das Selbstvertrauen sei angeschlagen, "und es ist auch nicht gut, dass wir nur eine kurze Regeneration bis Donnerstag haben", sagte der US-Amerikaner nach dem 2:3 am Montag in Altach, das den LASK vorzeitig zum Sieger des Grunddurchgangs machte. Die Athletiker haben vor der letzten Runde sechs Punkte Vorsprung auf den Verfolger.

Die Rolle des Titelfavoriten lässt sich der LASK aber weder in der Bundesliga noch im Cup zuspielen. "Wir kennen die Qualität des Gegners: Salzburg ist der Serienmeister", sagte Peter Michorl. Torhüter Alexander Schlager: "Es wartet eine coole Herausforderung auf uns."

Bei Salzburg ist die Vorfreude hingegen gering. Der Meister ist mit sich selbst beschäftigt. Torhüter Cican Stankovic: "Wir dürfen nicht zu sehr auf den LASK schauen, sondern müssen schauen, dass bei uns die Mechanismen endlich greifen."

Salzburg sucht die Form. Bild: apa

Zweitliga-Duell um das Finale

Wer im Endspiel der Außenseiter ist, wird heute ermittelt: Lustenau empfängt Innsbruck (18 Uhr, ORF 1). Für die Tiroler gab es gestern schon gute Nachrichten: Wacker präsentierte eine Hamburger Kaufmannsfamilie als Investor. Vertreten wird sie von Jens Duve, der in den 1980er Jahren beim Hamburger SV unter Trainer Ernst Happel spielte und von 2010 bis 2014 Vizepräsident von St. Pauli war. Der Aufstieg in der kommenden Saison "ist der Wunsch, aber es ist nicht Pflicht", sagte der 57-Jährige, der dem Aufsichtsrat vorsitzen wird.

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at