Salzburg spielt noch immer in einer eigenen Liga

Es ist selten, dass in den vergangenen Jahren ein Spiel des FC Salzburg stattgefunden hat, bei dem der Abo-Meister nicht die Tabelle der österreichischen Fußball-Bundesliga angeführt hat. Morgen (17 Uhr) ist es gegen den LASK wieder einmal so weit. Der Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz beträgt nur einen Punkt, der Vorsprung auf den LASK fünf Zähler.

Es ist ein erstes richtungsweisendes Spiel dafür, ob es an der Tabellenspitze auf längere Sicht einen Dreikampf gibt oder ob es doch wieder in jene Richtung geht, die auch die Kennzahlen der beiden Klubs vermuten lassen. Denn finanziell ist und bleibt Red Bull Salzburg im Vergleich zum LASK in einer komplett eigenen Liga.

206,5:28,2 Millionen Euro Marktwert: Der Kader der Salzburger hat laut transfermarkt.at den siebenfachen Wert des LASK-Teams. Zum Vergleich: Sogar der Wert des FC Liefering, das Salzburger Zweitteam in der zweiten Liga, beträgt 14,3 Millionen – und würde damit in der Bundesliga auf Platz sechs liegen. Gut für den LASK: Mit Strahinja Pavlovic ist der 25-Millionen-Spieler von Salzburg, der damit fast den gleichen Marktwert wie der gesamte LASK-Kader besitzt, nach seiner Roten Karte beim Spiel gegen Klagenfurt gesperrt.

77:13 Millionen Euro Einnahmen am Transfermarkt: Dass Salzburg so viel ausgeben kann, hängt natürlich auch mit dem so erfolgreichen Transfersommer zusammen. Die Verkäufe von Benjamin Sesko (24 Millionen), Nicolas Seiwald (20), Noah Okafor (14), Philipp Köhn (8) und Junior Adamu (6) haben allein 72 Millionen Euro in die Klubkasse gespült. Beim LASK macht Keito Nakamura 12 der 13 Millionen Euro an Transfererlösen aus. Efthymios Koulouris, um rund eine Million an Pogon Stettin abgegeben, hat in der polnischen Liga und im Europacup bereits acht Tore erzielt.

56:15 Millionen Euro an Gehältern: Die letzten offiziellen Jahresabschlüsse beider Vereine liegen vom 30. Juni 2022 vor. Salzburg weist 56,5 Millionen Euro an Gehältern aus, der LASK 15 Millionen Euro. Salzburgs Filiale FC Liefering veranschlagte in der zweiten Liga 8,1 Millionen Euro an Personalaufwand. Mehr zum Thema LASK LASK Salzburger "Reisefieber" ist die große Chance des LASK Österreichs Fußball-Meister fehlten in der Ländermatchpause nicht weniger als 13 Spieler, die mit ihren Nationalteams unterwegs waren Salzburger "Reisefieber" ist die große Chance des LASK

Michorl in der Startelf?

In der kroatischen Fußball-U21-Nationalmannschaft holte sich LASK-Stürmer Marin Ljubicic zuletzt mit einem Treffer beim 2:2 gegen Griechenland Selbstvertrauen, schied danach allerdings verletzt aus. Ob sich schon morgen ein Comeback gegen Salzburg ausgeht, wird sich erst am Spieltag entscheiden. Angeschlagen beziehungsweise verletzt fehlen wird neben Branko Jovicic, Rene Renner und Lenny Pintor auch Ebrima Darboe. Damit sind die Chancen auf einen Einsatz von Peter Michorl (im Bild) in der Startelf noch größer geworden. Zuletzt war der 28-jährige Mittelfeldspieler beim spät von Robert Zulj fixierten 1:0-Heimsieg über Altach für Darboe eingewechselt worden.

