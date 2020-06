Auch in Salzburg fehlte dem LASK das Glück  1:3

Wieder nichts! Vor vier Monaten hatte der LASK mit dem 3:2 in Salzburg die Tabellenführung übernommen, Sonntagabend kassierten die Athletiker an selber Stelle die erste Auswärtsniederlage dieser Saison – 1:3. Wieder war mehr möglich.

"Derzeit fehlt einfach das Quäntchen Glück", sagte Torschütze Marko Raguz nach der nächsten Enttäuschung. Dass die Moral nach den vielen Rückschlägen nicht gebrochen ist, zeigte der LASK nach der Pause. Mit dem 0:2-Rückstand traten die Athletiker die Flucht nach vorne an. Raguz erzielte den Anschlusstreffer (56.), in der 64. Minute bewahrte Aluminium Salzburg vor dem Ausgleich: Reinhold Ranftl schloss ab, Zlatko Junuzovic lenkte den Ball an die eigene Latte. Beim Befreiungsschlag traf Dominik Szoboszlai mit dem hohen Bein Klauss am Kopf – doch Schiedsrichter Walter Altmann sah kein gefährliches Spiel.

Passt dazu: Der Liveticker vom Spiel Red Bull Salzburg gegen den LASK zum Nachlesen

Es war der inzwischen sechste Stangen- oder Lattentreffer des LASK in den vier Partien der Meisterrunde. Torhüter Cican Stankovic drehte noch einen Weitschuss von Peter Michorl über die Latte (72.) – erst das 1:3 von Albert Vallci entschied die Partie (80.). Den 0:2-Rückstand hatte sich der LASK in den ersten elf Minuten eingefangen. Erneut spielten die Athletiker mit dem Pech Doppelpass: Beim 0:1 traf Mohamed Camara im Zweikampf an der Seitenlinie das Schienbein von Petar Filipovic, doch Altmann pfiff nicht. Enock Mwepu wollte eigentlich einen Querpass spielen, traf aber Holland, von dem der Ball in die Tiefe absprang. Szoboszlai spitzelte den Ball am herausstürmenden Torhüter Alexander Schlager vorbei (8.). Beim 0:2 bekam Szoboszlai am linken Flügel zu viel Zeit. In den Stanglpass rutschte Filipovic, der damit den Ball aber nur für Patson Daka zum erfolgreichen Abschluss bereitlegte (11.).

LASK mit mehr Schüssen als Salzburg

Salzburg hätte bis zur Pause die Führung ausbauen können. In der zweiten Hälfte spielte aber nur noch der LASK, der am Ende sogar mehr Schüsse abgegeben hatte, und trotzdem nach vier Partien in der Meisterrunde mit nur einem Punkt dasteht. Raguz: "Wir sind mental stark. Ich bin überzeugt, dass es in den kommenden Wochen bergauf geht."

Rapid hat hingegen das Glück auf seiner Seite: Die Wiener schlugen Wolfsberg 2:1. War es am vergangenen Mittwoch beim 1:0 gegen die Athletiker ein Geschenk von Philipp Wiesinger gewesen, half diesmal Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca mit: Das Siegtor von Maximilian Ullmann (87.) hätte nicht zählen dürfen, weil Kelvin Arase im Abseits stand - zum Spielbericht.

Artikel von Günther Mayrhofer g.mayrhofer@nachrichten.at