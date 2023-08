Sageders Déjà-vu – über Nacht zum Cheftrainer

Für LASK-Trainer Thomas Sageder steht nach dem Auftaktspiel gegen Rapid Wien (1:1) heute gleich das nächste Highlight in der Fußball-Bundesliga auf dem Programm. Das Auswärtsspiel bei Vize-Meister Sturm Graz (19.30 Uhr) wird für den 39-jährigen Riedauer doppelt speziell: Am 31. Mai 2015 hatte Sageder in der Merkur Arena mit der SV Ried sein Debüt als Bundesliga-Trainer (0:0) gefeiert – heute kehrt der LASK-Coach an jenen Ort zurück, an dem er seine ersten Minuten im Oberhaus an der Seitenoutlinie stand.

Praktisch über Nacht stieg der Assistenztrainer der Wikinger vor der Abschlussrunde der Saison 2014/2015 zum Chef auf. Der Grund war äußerst pikant: Wenige Tage zuvor hatte Sageders Mentor, der damalige Ried-Trainer Oliver Glasner, die Verantwortlichen der Innviertler über den Wunsch eines Wechsels zum LASK informiert. Gemeinsam mit Co-Trainer Michael Angerschmid wurde Glasner daraufhin suspendiert – Sageder und Ewald Brenner wurden beauftragt, die Partie gegen Sturm Graz zu übernehmen. "Ich kann mich noch gut erinnern, als mich Stefan Reiter (Anm.: der damalige Ried-Sportchef) gefragt hat, ob ich das machen kann. Natürlich war es keine einfache Entscheidung, da ich dem Oli viel zu verdanken habe und es bei diesem Spiel nach seiner Entscheidung auch massive Anfeindungen gegen ihn gab."

An sein "erstes Mal" als Trainer im Oberhaus erinnert sich Sageder trotzdem gerne zurück: "Für Ried war das Spiel eigentlich bedeutungslos, aber für Sturm ging es noch um den dritten Platz. Wir hätten uns nach dem Schock auch hängen lassen können, aber das Team ist um sein Leben gerannt. Das haben sie auch für mich und Ewald gemacht. Wir waren ein eingeschworener Haufen", erzählt Sageder. So soll es auch beim LASK sein: "Wir wachsen immer besser zusammen", sagt Sageder, für den die zweite Bestellung zum Bundesliga-Cheftrainer ebenfalls ein kleines Déjà-vu war: Nach der Trennung von Didi Kühbauer ging alles ganz schnell. "Es hat sich relativ kurzfristig ergeben, aber wenn man Cheftrainer beim LASK sein darf, muss man nicht lange überlegen."

Vergleich mit Arjen Robben

Neben Sageder wartet heute auch auf Ersatztormann Jörg Siebenhandl und Mittelfeldspieler Ivan Ljubic eine emotionale Rückkehr: Beide wechselten im Sommer von den Steirern nach Linz. Ob das Duo wertvolle Tipps geben konnte? Sageder: "Es ist wichtig, dass wir uns mit unserem eigenen Spiel auseinandersetzen." Zumal beim heutigen Gegner kaum Überraschungen zu erwarten sind: "Ich habe Sturm Graz zuletzt mit Ex-Bayern-Star Arjen Robben verglichen: Bei ihm hat man immer gewusst, dass er nach innen zieht und dann den Ball auf seinem starken linken Fuß hat. Und trotzdem war es für die Gegner immer richtig schwer, ihn zu stoppen. Bei Sturm ist es ähnlich: Sie haben ihr System unter Christian Ilzer perfektioniert." Ob Keito Nakamura in Graz noch dabei ist? Wie die OÖN erfuhren, soll sein Transfer nach Frankreich (Lille) kurz vor dem Abschluss stehen. Es wäre naheliegend, würden die Linzer mit ihrem Millionen-Jackpot kein Risiko eingehen. Sportchef Radovan Vujanovic ließ sich im Transfer-Poker nicht in die Karten blicken: "Die Verhandlungen laufen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.