Rückschritt des LASK beim Anlauf auf Toulouse

Es war ein Rückschritt beim Anlauf auf das Europa-League-Spiel am Donnerstag in Toulouse: Der LASK ließ sich beim 1:2 in der Fußball-Bundesliga in Wolfsberg von einem Gegentor völlig aus der Bahn werfen. "Viel ist schiefgelaufen", sagte Trainer Thomas Sageder. "Das war eine sehr enttäuschende Leistung."

Dabei hatte der LASK anfangs alles im Griff, ein Tor von Marin Ljubicic wurde wegen eines Handspiels vom Videoreferee annulliert – und plötzlich stand es durch das Tor von Mohamed Bamba 0:1 (25.). Wenn Wolfsberg-Trainer Manfred Schmid vor dem neuerlichen Anstoß zwei Spieler auswechselt, weil er nicht zufrieden ist, dient das als Beweis dafür, dass das Tor aus dem Nichts fiel.

Wenig kam danach vom LASK, erst recht nach dem Patzer von Tobias Lawal: Der Torhüter griff bei Florian Rieders 2:0 daneben. "Ich bin hundertprozentig von ihm überzeugt", sagte Sageder über den ersten Fehler des 23-Jährigen, der bisher so stark gehalten hatte: "Wir haben viele andere Themen."

Zum Beispiel die Abhängigkeit von Sascha Horvath: Wolfsbergs Sandro Altunashvili nahm den Mittelfeldmotor in Manndeckung – und dem schwarz-weißen Spiel damit den Spielaufbau. "Der LASK hat 90 Prozent mit langen Bällen ins Zentrum agiert, die waren ganz gut zu verteidigen", sagte Schmid.

Die Dynamik fehlt

Nicht in den Griff bekam der LASK hingegen ohne die verletzten Verteidiger Felix Luckeneder und Rene Renner die WAC-Stürmer Bamba und Augustine Boakye. "Der Gegner hat uns mit den zwei Stürmern so richtig den Arsch versohlt", erklärte Sageder. "Sie hatten so viele Chancen, ich weiß nicht, warum", sagte Ljubicic. Wolfsberg hätte "ein paar Tore mehr schießen können. Wir waren nicht gut genug und hatten auch kein Glück."

Dynamik wie von Bamba und Boakye fehlte den Athletikern nicht erst in Wolfsberg. Der LASK drängte, mehr als das 1:2 durch das Elfmetertor von Thomas Goiginger gelang aber nicht. Sageder: "Tore schießen wir trotz der einen oder anderen Chance zu wenig." Trotz der Rotation habe er "nicht das Gefühl gehabt, dass wir frischer sind als der Gegner". Ausgerechnet Elias Havel und Branko Jovicic, die im Cupspiel in Imst (3:0) eine Pause bekommen hatten, waren vollkommen neben der Spur, auch der in Tirol ebenso geschonte Andres Andrade war als Nebenmann von Einspringer Maksym Talowjerow nicht so stark wie zuletzt als Abwehrchef.

Toulouse gewann 3:0

Gestern war Sageder damit beschäftigt, die richtigen Schlüsse für die Aufgabe am Donnerstag in Toulouse zu ziehen (21 Uhr). Beim Europa-League-Gegner glückte die Generalprobe: Der französische Cupsieger gewann daheim gegen Metz mit 3:0. Toulouse liegt mit neun Punkten nach sieben Runden auf dem zehnten Platz der Ligue 1.

Im Cup-Achtelfinale zog der LASK einen der fünf verbliebenen Zweitligisten: Die Athletiker sind in Kapfenberg zu Gast (Spieltermin: 31. Oktober, 1./2. November).

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer