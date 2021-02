Rückschlag für den LASK - 1:2 gegen Hartberg

Viertes LASK-Heimspiel im Frühjahr - dritte Niederlage. Dabei begann der LASK trotz der insgesamt sieben Ausfälle schwungvoll. James Holland vertrat in seinem 200. Bundesligaspiel den gesperrten Gernot Trauner als Abwehrchef. Dessen angestammte Position im Mittelfeld nahm Lukas Grgic ein, neben dem Welser spielte Mads Emil Madsen anstelle des ebenso gesperrten Peter Michorl. Neu in die Startelf rückten auch Husein Balic (für Michael Gruber) und Rene Renner, der diesmal wieder den Vorzug gegenüber Marvin Potzmann bekam. Renners Solo war auch die erste Offensivaktion, Ex-LASK-Verteidiger Felix Luckeneder klärte (3.).

Eine Minute später stand es nach einem Stanglpass von der rechten Seite 1:0 für den LASK: Reinhold Ranftl spielte scharf in die Mitte, Tobias Kainz versuchte an der zweiten Stange zu klärten, stoppte den Ball dabei aber nur für Johannes Eggestein, der sein achtes Saisontor erzielte.

Der LASK dominierte: Nach einem Traumpass von Madsen nahm Renner im Strafraum den Ball zu schlecht mit, um zum Abschluss zu kommen (13.), Ranftls Schuss wurde von Sascha Horvath abgefälscht (17.), Eggesteins Kopfball nach einem Corner verfehlte das Ziel (20.).

Doppelschlag der Hartberger

Hartberg glich mit der ersten Offensivaktion aus. Andres Andrade konnte Flecker nicht am Stanglpass hindern, in der Mitte stand Seifedin Chabbi vollkommen allein. Mit der Ferse lenkte er den Ball ins Tor ab - 1:1 (23.). Und mit dem zweiten Angriff stand es 2:1 für die Hartberger: Diesmal hatte Christian Klem auf der linken Seite zu viel Raum und Zeit für die Flanke, Andrade brachte den Ball per Kopf nicht weg, die zweite Hereingabe verwertete Horvath (26.). Hartberg zog sich mit der Führung zurück, der LASK suchte die Lücken im Abwehrriegel. Die Steirer bekamen stets ihre Beine dazwischen, so auch beim Abschluss von Eggestein (39.).

Der LASK rannte nach der Pause an. Renners Stanglpass kam nicht bei Eggestein an (57.), Thomas Goiginger verzog (58.), Andrades Gewaltschuss wurde zur Ecke abgelenkt (67.). Bei der besten Chance parierte Torhüter Rene Swete den Schuss von Goiginger (80.).

Die Niederlage war eine verpatzte Generalprobe: Am kommenden Mittwoch spielt der LASK in Wolfsberg um den Einzug in das Cup-Finale.

Artikel von Günther Mayrhofer Redakteur Sport g.mayrhofer@nachrichten.at