Robert Zulj belohnte den LASK mit dem Siegtor in der 91. Minute

Drei Mal in Folge hatte der LASK zuletzt gegen Tirol verloren, in der 20. Bundesliga-Runde musste Trainer Dietmar Kühbauer Kapitän Alexander Schlager, Rene Renner und Marin Ljubicic ersetzen, die kurzfristig krankheitsbedingt ausfielen. In der Nachspielzeit traf Robert Zulj zum Sieg, der letztendlich verdient war.

Die erste Chance der Partie hatten die Hausherren, Alexander Ranachers Volleyabnahme verfehlte nach drei Minuten das Linzer Tor nur knapp. Für den LASK zeichnete Branko Jovicic in Minute acht für den ersten gefährlichen Torschuss verantwortlich, WSG-Tormann Ferdinand Oswald klärte aber zur Ecke.

Erstes LASK-Tor von Ibrahim Mustapha

Nach rund einer Viertelstunde übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando in der Partie, vor allem über Keito Nakamura stieß der LASK immer wieder gefährlich nach vorne. Dem folgerichtig ging die Kühbauer-Elf nach 22 Minuten auch in Führung: Sascha Horvath setzte Ibrahim Mustapha mit einem langen Ball ideal in Szene, der Ghanaer überhob WSG-Schlussmann Oswald sehenswert.

Die Wattener Antwort folgte beinahe prompt. Doch Forsts Abschluss knallte an die Stange (25.). Es blieb jedoch bei dieser kurzen Antwort auf den Rückstand, dann war wieder der LASK am Zug. Nakamura erhöhte mit seinem elften Saisontreffer auf 2:0 (34.). Die Tiroler Defensive agierte zu passiv. Nur vier Minuten später erhöhte Zulj beinahe nochmals, doch sein Schuss nach Nakamura-Vorarbeit ging knapp über das Tor.

Tirol glich mit zwei Eckbällen aus

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit kehrte das Spannungsmoment in die Partie zurück. Nach einer Ecke kam der Ball zu Forst und der traf spektakulär per Fallrückzieher zum Anschlusstreffer (45.). Ex-LASK-Spieler Valentino Müller stellte ebenso nach einem Eckball auf 2:2 (46.).

Julius Ertlthaler scheiterte nach einem Solo erst an LASK-Torhüter Tobias Lawal (52.). Kurz darauf dezimierte sich die WSG jedoch, Felix Bacher sah nach einem Zweikampf mit Zulj seine zweite Gelbe Karte und musste vom Feld. Nach dem folgenden Freistoß prüfte Luckeneder mit einem Kopfball Oswald.

Der LASK rannte in Überzahl gegen den Tiroler Abwehrriegel an. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Zulj drückte den Ball nach Nakamura-Zuspiel über die Linie. Die Partie lief zunächst weiter, doch dann schaltete sich folgerichtig der VAR ein.

