Rieds Blackouts bescherten dem LASK den 1:0-Sieg

Zwei Elfmeter, zwei Ausschlüsse – das Oberösterreich-Duell in der Fußball-Bundesliga bot auch ohne Fans Zündstoff. Dem LASK fehlen durch das 1:0 nun vier Punkte auf einen Platz in der Meistergruppe. Zwei Blackouts bei der SV Guntamatic Ried entschieden am Krampus-Tag die Partie, der Aussetzer beim LASK blieb ohne Folgen.