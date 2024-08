Remis und Sympathiepunkte für Michorl beim Debüt für Atromitos

Den LASK verließ Peter Michorl nach der vergangenen Saison als Publikumsliebling, bei seinem neuen Klub Atromitos Athen spielte sich der 29-Jährige bei seiner Pflichtspielpremiere gleich in die Herzen der Fans: Beim Auftakt der griechischen Liga hatte er großen Anteil, dass sein Klub nach dem 0:1-Rückstand mit dem 1:1 noch einen Punkt holte.

In der 56. Minute eingewechselt, stellte er sich bei einem hohen Ball in den Strafraum Torhüter Julian Cuesta in den Weg, der Aris-Kapitän verfehlte den Ball und rammte Michorl. Den Elfmeter verwandelte Amr Warda zum 1:1 (74.). Als gefoulter Spieler schrieb der Wiener mit dem ersten Assist an.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Mehr zum Thema LASK LASK Ab sofort reichen beim LASK gute Spiele nicht mehr LINZ. Im Play-off gegen FCSB Bukarest müssen auch die Ergebnisse stimmen Ab sofort reichen beim LASK gute Spiele nicht mehr

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.