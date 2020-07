Rechtswissenschafter Lukas: „Der LASK hätte gute Chancen gehabt“

Wie wäre der Fall des LASK ausgegangen, wenn die Linzer den Fall ausjudiziert hätten?

„Der LASK hätte sehr gute Chancen gehabt“, sagt Meinhard Lukas, Rektor der JKU Linz, der sich als Rechtswissenschafter auf Bitte des OÖ-Fußballverbands vor allem mit dem ominösen „Fair-Play-Paragraph 111a“ genauer auseinandergesetzt hat.

„Ich verstehe, dass es für einen Senat der Bundesliga schwierig zu sagen ist, dass die eigenen Statuten nicht passen.“ Ganz anders wäre die Lage aber nach Einschätzung von Lukas vor einem staatlichen Gericht gewesen. „Statuten eines Vereins dürfen den Organen kein beliebiges Ermessen einräumen. Nichts anderes macht aber der Fair-Play-Paragraph. Er eröffnet von der Abmahnung über beliebige Punkteabzüge bis zum Ligaausschluss oder einem Zwangsabstieg nahezu jede Sanktion mit zum Teil ruinösen wirtschaftlichen Folgen für das betroffene Mitglied. Solche völlig unbestimmten Strafbestimmungen sind schlicht und einfach verfassungs- und damit sittenwidrig. Sie dürfen daher nicht angewendet werden.“

Dieses Argument hätte laut Lukas in einem Zivilprozess gewiss großes Gewicht gehabt. „Etwa wenn der LASK schon jetzt ein staatliches Gericht angerufen hätte, um eine einstweilige Verfügung gegen den Punkteabzug zu beantragen. Viel wichtiger ist jetzt aber, dass Bundesliga und ÖFB an einer Reform ihrer Rechtspflegeordnung arbeiten. In einer Millionenliga braucht es für alle Beteiligten viel mehr an Rechtssicherheit.“

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at