Seit neun Spielen läuft der LASK einem Sieg gegen Rapid nach. Beim Duell um die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (Raiffeisen-Arena, 17 Uhr) ist der Wiener Erfolgsgarant diesmal auf der Seite der Athletiker: Dietmar Kühbauer. Die ersten beiden Duelle als Rapid-Trainer hatte der Burgenländer gegen den LASK verloren. Danach entschlüsselte er das Erfolgsrezept der Schwarz-Weißen, obwohl der LASK mehrmals in der Favoritenrolle war und die Wiener im Krisenmodus. Eines war immer