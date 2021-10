Raguz: "Ich kenne meine Qualität"

"Ich bin ein Thema für dieses Wochenende, würde ich sagen. Ich kenne meine Qualität." Das Selbstvertrauen hat bei Marko Raguz unter den jüngsten Rückschlägen nicht gelitten. Er ist bereit für das Startelfdebüt in dieser Saison.

"Die vergangenen Monate waren nicht einfach", erzählte der 23-Jährige. Beim Kreuzbandriss sei es für ihn "oft einfacher gewesen, weil ich gewusst habe, dass es dauern wird. Dann steigt man ins Training ein, und es zwickt da und es zwickt dort." Die Muskelprobleme, eine fast zwangsläufige Folge einer langen Verletzungspause, sollen nun endlich der Vergangenheit angehören.

Dass er gut in Schuss ist, zeigte der Eferdinger im Training. Ob es für die Startelf reicht, ließ Trainer Andreas Wieland offen. "Marko ist definitiv ein Spieler, den ich in meinen Gedanken habe", sagte er. Weil auch Mamoudou Karamoko, Christoph Monschein und Alexander Schmidt immer wieder von Blessuren gebremst wurden, konnte sich keiner der Konkurrenten als Mittelstürmer etablieren. Wieland: "Über die Chancenauswertung ist in den vergangenen Wochen zu Recht diskutiert worden. Marko ist definitiv einer, der Tore erzielen kann. Er kann aus wenigen Möglichkeiten oder aus von der Qualität geringeren Chancen Tore machen."

Die größere Auswahl wird dem LASK in den kommenden Wochen helfen, die Belastungen zu verteilen: Bis 7. November stehen sieben Pflichtspiele auf dem Programm.