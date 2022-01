Radovan Vujanovic: "Wir werden keine Alibi-Transfers machen"

Eineinhalb Millionen Euro kassierte der LASK für Mamoudou Karamoko. Wie gestern in den OÖNachrichten angekündigt, zog es den 22-Jährigen nicht in seine Heimat Frankreich, sondern nach Skandinavien. Der FC Kopenhagen investierte in den hoch veranlagten Stürmer, der beim LASK in eineinhalb Jahren nur 27 Mal zum Einsatz kam.