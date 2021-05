Es ist gar nicht so lange her, da hätte man sich beim LASK über den vierten Platz gefreut. Nach der zweiten verpatzten Meistergruppe in Folge fühlt sich Rang vier, der noch nicht gesichert ist, wie ein Scheitern an. Vor einem Jahr fiel der LASK mit 13 Punkten in der Meistergruppe auf Platz vier zurück.Trainer Valerien Ismael verlor die Verbindung zum Team und seinen Job. Diese Marke können die Athletiker am Samstag zum Abschluss bei Rapid mit bisher neun Punkten gar nicht mehr erreichen.