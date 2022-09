Die Länderspielpause ist für den LASK zur richtigen Zeit gekommen. Am Samstag (17 Uhr) darf man auswärts bei Red Bull Salzburg realistisch nicht mit Punkten spekulieren. Der Tabellenführer wird gerade gegen den LASK sicher in Bestbesetzung antreten, auch wenn am Mittwoch bereits der Champions-League-Härtetest gegen Dinamo Zagreb auf dem Programm steht. Außerdem reicht ein Blick auf den Marktwert der beiden Klubs. 203 Millionen Euro beträgt jener von Salzburg, dem stehen 25 beim LASK gegenüber.