Pervan drückt dem LASK die Daumen

Pavao Pervan hat einen besonderen Bezug zum Spiel, wurde er doch in Bosnien nicht allzu weit von Mostar entfernt geboren. "Ich helfe aber natürlich zum LASK", sagt der Ex-LASK-Kapitän, der seit 2018 in Wolfsburg spielt. "Meine Großeltern leben noch immer in meiner Geburtsstadt Livno. Ich bin mit meinen Eltern im Alter von vier Jahren nach Österreich gezogen, um meine Nierenprobleme besser in den Griff zu bekommen."

Die Favoritenrolle ist für Pervan klar: "Wenn der LASK den Gegner nicht auf die leichte Schulter nimmt, dann wird der Aufstieg auch gelingen." Dennoch hat er auch für den Gegner Komplimente: "Zrinjski Mostar ist ein Klub, der sehr vernünftig arbeitet, keine finanziellen Risiken eingeht. Das ganz große Ziel ist bereits erreicht, weil der Klub ja auch im Falle eines Ausscheidens in der Gruppenphase der Conference League weiterspielen darf. Das hat davor noch kein bosnisches Team geschafft."

