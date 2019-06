Oliver Glasner holt einen Ex-LASK-Spieler

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Oliver Glasner, Neo-Cheftrainer des deutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, hat einen alten Bekannten verpflichtet. Neu an Bord ist Linksverteidiger Paulo Otávio, der in der Saison 2016/17 überaus verlässlich 31 Matches für den LASK (unter Coach Glasner) absolviert hatte. Im Juli 2017 wechselte der 24-Jährige um kolportierte 1,35 Millionen Euro von den Athletikern zum deutschen Zweitligisten FC Ingolstadt, mit dem er heuer abstieg.

Otavio legt also einen Karrieresprung hin, die „Wölfe“ statteten ihn mit einem Vertrag bis 2023 aus. Das wurde heute offiziell. Tags zuvor hatte sich schon Otávios Freundin in den sozialen Netzwerken „verplappert“ und den Transfer verraten.

„Paulo ist ein Spieler, der über ein gutes Tempo verfügt, Einsatzbereitschaft mitbringt und dazu auch viele weitere Fähigkeiten hat, die man auf der Linksverteidigerposition benötigt. Er hat sich in den vergangenen drei Jahren in Linz und Ingolstadt kontinuierlich weiterentwickelt und bringt alle Voraussetzungen mit, um bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Dazu passt er auch menschlich gut ins Team", sagt VfL-Wolfsburg-Sportdirektor Marcel Schäfer.



Schon länger bekannt ist, dass Glasner Otávios Landsmann Joao Victor vom LASK mit in die VW-Stadt nimmt.

