Offener Brief: Fan-Klubs fordern Transparenz vom LASK

Nach den Misstönen rund um den Stadion-Neubau fordern mehrere LASK-Fansklubs Transparenz bei der Finanzierung des neuen Stadions auf der Gugl ein.

Rund um das Ausscheiden von Vize-Präsident Manfred Zauner war eine überraschend hohe Kostenschätzung an die Öffentlichkeit gelangt. Der LASK-Vorstand hat das Projekt in Folge neu ausgeschrieben.

Der offene Brief der Fan-Klubs im Wortlaut:

"Viel Wirbel gab es in den letzten Wochen rund um den LASK. Es gibt gegenseitige Anschuldigungen und es wird mit verschiedensten Zahlen herumgeworfen. Daran können und wollen wir uns nicht beteiligen. Vielmehr wollen wir unsere Verantwortung als Fans wahrnehmen und unsere ehrliche Sorge um unseren Verein ausdrücken. Es ist uns nicht daran gelegen, Partei für oder gegen eine der handelnden Seiten zu ergreifen. Was wir wollen ist Transparenz! Wir Fans brauchen Klarheit über die Zukunft unseres Vereins und diese ist aktuell beim LASK nicht gegeben.

Natürlich beziehen wir uns hier nicht auf die exzellente sportliche Arbeit. Die Streitereien auf höchster Ebene schaden dem LASK. Uns ist klar, dass innerhalb eines Vereins und bei einem Jahrhundertprojekt wie dem Stadionneubau nicht alle Vorgänge für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Die Darstellung der internen Organisationsstruktur und auch die unklaren Finanzierungsfragen sind für uns aber Anlass zu großer Beunruhigung. Wir wollen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern, dass irgendwann die Identität des Vereins auf dem Altar des Prestigeprojektes geopfert wird.

Dieses Schreiben ist Ausdruck der gemeinsamen Sorge aller LASK-Fans. Aus allen Teilen des Bundeslandes und von allen Tribünen des Stadions haben sich die LASK-Fans zusammengeschlossen. Wir sprechen mit geeinter Stimme. Es braucht Transparenz. Transparenz in Finanzierungsfragen und Sicherung der Vereinsidentität. Auch Name und Vereinsfarben dürfen zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt werden. Dazu braucht es ein Bekenntnis."

Unterfertigt wurde das Schriftstück mit "Die LASK-Fans": Landstrassler, LASKLER-Fanclub, Seit1908, Viking Linz, Commando Urfahr, Linzer Jungs, Linz City Group, Südachse, Linzer Supporters, Semper Fidelis, LASK-Club d'Steyrer, LASK'la an der Gusen, LASK Fanclub Salzkammergut.