ÖFB-Cup-Viertelfinale live ab 18:15 Uhr: LASK empfängt Salzburg

Wenn sich LASK und Red Bull Salzburg am Sonntagabend in Linz gegenüberstehen, lautet das Motto "Wiedergutmachung", beide Mannschaften wollen ihr neues Gesicht zeigen. LASK-Coach Markus Schopp blickte einer "riesigen Herausforderung" entgegen. Fünf Pflichtspiele in Folge hat man nicht gewonnen, dabei nur ein Remis geholt. Der bisher letzte Sieg datiert von Ende November und gelang just beim Auswärts-2:1 in Salzburg. Gelingt auch im Cup-Viertelfinale ein Erfolg? Alle Infos gibt ab 18:15 Uhr im Liveticker.

Lesen Sie auch: Der neue Kapitän setzt beim LASK den Kurs auf das Halbfinale

