ÖFB-Cup: Salzburg gegen LASK im Liveticker

Von der Niederlage gegen die Linzer zum Frühjahresauftakt hat sich der Dominator der vergangenen Jahre noch nicht erholt. Vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen mit den Athletikern im Schlager am Donnerstagabend waren die Salzburger schon fünf Pflichtspiele sieglos. Gegen den Titelverteidiger zieht der LASK aus, erstmals seit 1999 ins Cup-Finale vorzustoßen. Im Endspiel am 1. Mai in Klagenfurt wartet Austria Lustenau, die Vorarlberger siegten am Mittwochabend gegen Wacker Innsbruck mit 1:0.

>>> Liveticker zum Cup-Halbfinal-Schlager Salzburg gegen den LASK:

Red Bull Salzburg - LASK

FC Red Bull Salzburg LASK Anstoß: 05.03. - 20:45

Live-Kommentar

Hinter den Stürmer gibt Okugawa den Einfädler, wie auch schon vor drei Wochen. Mit dessen Position hatte der LASK im Bundesliga-Duell Probleme, weil er zwischen Abwehr und Mittelfeld oft anspielbar war und von dort mit Pässen auf die Flügel die LASK-Abwehr ins Laufen brachte. Salzburg-Trainer Jesse Marsch probiert es heute mit einer anderen Formation als beim letzten Gastspiel des LASK in Salzburg, beim Frühjahrsstart am 16. Februar. Bei der 2:3-Niederlage aus Sicht der Salzburger unterlag man in einem 3-5-2-System. Heute verteidigt eine Viererkette, im Mittelfeld bilden vier Spieler eine Raute. Daka und Hwang stürmen. Aber auch bei Salzburg fehlt mit Zlatko Junuzovic ein Leistungsträger. Er hätte heute zurückkehren sollen in die Start-Elf, allerdings brach gestern im Training eine Muskelverletzung auf, die man eigentlich für überwunden hielt. Die Feldspieler sind da! Beim LASK fehlt neben Marvin Potzmann, der sich am Sonntag gegen Hartberg einen Kreuzbandriss zugezogen hat auch Joker Husein Balic (Muskelprobleme). Das Wetter ist derzeit den Spielern eher nicht wohlgesonnen. Es regnet. Herzlich willkommen aus Salzburg! In einer Dreiviertelstunde geht es hier los! Die LASK-Torhüter sind bereits auf dem Feld und wärmen unter Anleitung von Tormanntrainer Philipp Großalber auf. Ersatz für die Nummer eins Alexander Schlager ist Thomas Gebauer, der zuletzt angeschlagen war.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at