ÖFB-Cup: Der LASK stand sich beim 3:0 in Imst lange selbst im Weg

Der LASK stand sich lange selbst im Weg, dabei brachte Felix Luckeneder die Athletiker schon in der 8. Minute in Führung: Er lenkte einen Freistoß von Sascha Horvath mit der Ferse ins Tor ab.

Trainer Thomas Sageder, der direkt vom Pro-Lizenz-Trainerkurs in Faak am See angereist war, gönnte Torhüter Tobias Lawal, Abwehrchef Andres Andrade und Kapitän Robert Zulj Pausen. Im Spiel wechselten die Athletiker bei den vielen Chancen zwischen „zu kompliziert“ und „zu ungenau“.

Marin Ljubicic traf vor der Pause bei der besten seiner Chancen die Stange. Bild: GEPA pictures/ Daniel Schoenherr (GEPA pictures)

Eine Zitterpartie wie im Vorjahr, als der LASK sich in Imst nach Rückstand zu zehnt in der Verlängerung zum 4:1 kämpfte, war es aber nie. Entschieden war das Match mit dem verwandelten Elfmeter des eingewechselten Thomas Goiginger (71.), Leipzig-Leihgabe Sanoussy Ba legte noch sein erstes Tor für den LASK nach – 3:0 (85.).

Autor Günther Mayrhofer Redakteur Sport Günther Mayrhofer

