Nutz von Becher getroffen: Rieds 2:0 beim LASK am Rande des Abbruchs

Heiße Stimmung im positiven Sinne trotz des Wintereinbruch - das Aufwärmen hatte noch ein Fußball-Fest versprochen. Es wurde aber viel zu hitzig in der Paschinger Raiffeisen-Arena. Als Rieds Marcel Ziegl vor dem LASK-Fansektor und der Ost-Tribüne sein Tor zum 2:0 (19.) bejubelte, regnete es Becher, Stefan Nutz wurde von einem von der Ost-Tribüne gefeuerten getroffen. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca unterbrach die Partie - erst nach sechs Minuten ging es weiter. Die Rieder verteidigten den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Schon nach 59 Sekunden zeichnete sich Rieds Torhüter Samuel Sahin-Radlinger beim Schuss von Sascha Horvath aus. In Führung ging in der vierten Minute Ried, ohne auf das Tor zu schießen.

Letard: Eigentor und Rot in zwölf Minuten

Nene flankte von der linken Seite vor den Strafraum, LASK-Verteidiger Yannis Letard ging zum Kopfball, der im besten Fall als Rückgabe auf Torhüter Alexander Schlager gedacht gewesen war. Der LASK-Kapitän stand aber nicht in Reichweite, von der Stange sprang der Ball ins Tor - 0:1.

LASK-Trainer Andreas Wieland hatte wegen des Ausfalls von Abwehrchef Philipp Wiesinger in der Innenverteidigung Startelfdebütant Oumar Sako und Letard aufgestellt - und beide kamen den schnellen Rieder Angreifern nicht hinterher. Mit dem einfachen Mittel des Passes über die Abwehr war der LASK ausgespielt. Mikic lief beiden Innenverteidigern davon und scheiterte an Schlager (6.), im letzten Moment verhinderte Sako den Abschluss von Mikic (8.).

Sako vergab bei einem Kopfball die Chance zum Ausgleich (12.), in der gleichen Minute verlor im Mittelkreis den Ball - und der LASK lief in den Konter. Letard brachte Nene im Strafraum zu Fall, Ciochirca entschied auf Elfmeter und zeigte dem Franzosen Rot (12.).

Schlager parierte zwei Wießmeier-Elfmeter

Julian Wießmeier trat nach VAR-Check an, Schlager parierte den Schuss ins linke Eck (14.). Weil Marvin Potzmann, der den Abpraller klärte, zu früh in den Strafraum gelaufen war, gab der Videoreferee Wießmeier eine zweite Chance. Diesmal parierte Schlager den Schuss ins rechte Eck (16.).

Beim Kopfball von Tin Platovic hatte der LASK noch Glück (17.), Marcel Ziegl zielte besser: Nach einer Freistoßflanke gewann er das Kopfballduell gegen Sako - 2:0 (19.). Er zelebrierte den Treffer vor dem Sektor der LASK-Fans, die vollkommen idiotisch den Rieder Jubel mit Bierduschen abkühlen wollten. Ried-Regiseur Stefan Nutz wurde von einem Becher getroffen. Ciochirca reagierte konsequent: Er unterbrach die Partie. Heiß ging es derweil im Rieder Sektor wegen der unzähligen bengalischen Feuer zu.

Ziegl schied verletzt aus

Nach der Zwangspause ging es wenigstens nur mit Fußball weiter - wenn auch mit schlechten von den Athletikern, die vollkommen verunsichert kaum noch Pässe an den Mann brachten. Wieland erlöste in der Pause bei einem Dreifachwechsel unter anderem Sako, Petar Filipovic gab sein Comeback vier Monate nach seiner Hüftoperation.

Ried überließ trotz Überzahl dem LASK die Kontrolle - es war ein Spiel mit dem Feuer. Der eingewechselte Peter Michorl schoss knapp daneben (56.), Sahin-Radlinger verlor im eigenen Sechzehner beim Dribbling den Ball an Alexander Schmidt, besserte den Fauxpas aber selbst aus (58.).

Der LASK rannte an, Ried brachte auch ohne Stabilisator Ziegl den Sieg über die Zeit ohne große Probleme über die Zeit: Der ohnehin schon angeschlagene Kapitän verletzte sich bei einem Schritt im Zweikampf und musste vom Platz getragen werden.

Ein Legionär zu viel beim LASK

Der LASK verlor das Derby, die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe - und Geld, nicht nur wegen der zu erwartenden Strafen aufgrund des Becherwurfs: Mit Yannis Letard, Oumar Sako, James Holland, Branko Jovicic und Keito Nakamura standen fünf Legionäre in der Startelf, dazu saßen Petar Filipovic und Jan Boller auf der Bank. Es waren insgesamt sieben - und damit einer zu viel, um in der dritten Abrechnungsperiode in den Österreicher-Topf greifen zu dürfen. Die Athletiker verzichten damit freiwillig auf etwas mehr als 100.000 Euro..